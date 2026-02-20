Menu
BRASIL
PERIGO

Bebê correu risco de queda de 80 metros nas Cataratas do Iguaçu

Imagem do momento viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 8:10 h

O homem que foi flagrado segurando um bebê por cima da grade de proteção da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, no lado argentino do parque, correu o risco de derrubar a criança em uma queda de cerca de 80 metros, equivalente a um prédio de 27 andares. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 17, e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o homem ergue o bebê para fora da área protegida enquanto uma mulher tira a foto. A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O mirante onde ocorreu o episódio é um dos pontos mais movimentados do parque e tem grades de proteção ao longo de todo o percurso.

Segundo a administração do parque, há placas e sinalização indicando a proibição de ultrapassar as barreiras de segurança. A concessionária Iguazú Argentina S.A., gestora do parque, informou, em nota, que as estruturas existem para evitar situações de risco e que a segurança também depende da responsabilidade dos visitantes.

Leia Também:

Impasse de indicação de Jorge Messias pode mudar os planos de Lula no STF
Supermercados não abrirão mais aos domingos; entenda nova regra
Conheça 4 truques para acabar com o mau-cheiro no lixo da cozinha

A empresa pontuou que casos como esse são pontuais, mas continuam acontecendo, apesar das orientações repassadas ao público.

Punições

O regulamento do parque prevê punições para quem desrespeita as normas de conduta, que vão de advertência e multa até a expulsão da área. Se identificado, o homem também pode ser impedido de visitar outros parques nacionais da Argentina.

Além disso, a administração alerta que atitudes desse tipo colocam em risco não apenas quem participa da ação, mas também outras pessoas que circulam pelo local.

x