Bebê tem reação inusitada ao ouvir voz do pai durante ultrassom; veja

Bebês desenvolvem audição a partir do quinto mês de gestação - Foto: Reprodução | Instagram (@acucena)

Por volta dos cinco meses de gestação, os bebês começam a desenvolver a audição. Especialistas recomendam que os pais passem a conversar com o neném para que ele reconheça a voz daqueles que vão passar a maior parte do tempo perto.

Leia mais:

>>Bebê de 19 dias se engasga em seção eleitoral e é salvo por PMs

>>Vidente faz revelação chocante sobre gravidez de Bia Miranda

>> Dia das Crianças: veja os cuidados na compra de brinquedos

Por conta disso, os exames de ultrassonografia são capazes de captar as reações dos bebês, que, na maioria das vezes, derretem os corações dos futuros papais e mamães. Mas não foi o que aconteceu com a influenciadora digital Açucena e seu marido.

Um registro publicado pela blogueira mostrou uma reação inusitada do filho ao ouvir a voz do pai. Nos comentários, os internautas brincaram com a situação: “Eita que vai ser expressivo igual a mamãe”.

“A cara de ‘nammm pai véi pôdi’ KKKKKKKKKKKK já sabemos que vai ser expressivo igual a mãe”, comentou uma seguidora. “‘Aff lá vem a voz que diz pra comprar do mais barato’ KKKKKKKK”, disse outro. “‘Sai daí pai, deixa eu dormir’”, brincou um terceiro.

Veja: