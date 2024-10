Vidente faz revelação chocante sobre gravidez de Bia Miranda

Bia Ferreira é ex-Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A gravidez de Bia Miranda, neta de Gretchen, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. A influenciadora está grávida pela segunda vez, mas agora de seu ex-namorado Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, o qual acusou a ex-peoa de ter abortado a criança. Ela negou e garantiu que segue gestando o bebê, mas, segundo a consultora espiritual Kelida Marques, o processo até o nascimento do bebê não será fácil.

Ela contou, de acordo com a Contigo!, que Bia enfrentará problemas de saúde durante a gravidez, deve se manter atenta a questões sanguíneas e pode até mesmo acabar internada. “Essa menina precisa tomar muito cuidado com a saúde emocional dela, sabe? Porque ela pode vir a passar até mesmo por uma internação psiquiatra em breve”, alertou.



Kelida disse que vê BIa tendo “muitas perdas”. “E quando eu a vi tendo problemas no que diz respeito à gestação, esses problemas, eles são muito profundos. Ela pode vir a ter algum tipo de problema ligado à saúde do sangue. Ela tem que tomar bastante cuidado. A saúde emocional dela é muito frágil, ela é muito fragilizada”, continuou.

Além disso, a taróloga disse que Bia terá de focar mais em si e em sua saúde mental. “Ela precisa trazer essa importância para ela. Ela precisa trazer essa energia para ela. Precisa trazer aqui um pouco da energia da imperatriz para a vida dela. Ela como sendo dona da vida, mas para ela ser dona da vida dela, ela tem que resolver questões emocionais. Uma energia muito ligada com uma sensação de que eu não consigo sozinha, isso é muito presente no campo vibracional dela”, disse.

A vidente falou também que a influenciadora terá dificuldades no “caminho materno”. “Eu percebo muitos obstáculos, muitos desafios no processo dessa gravidez. Como, por exemplo, questões emocionais, físicas que precisam ser resolvidas”, revelou a consultora, a qual viu também que existe um homem que será muito importante na trajetória gestacional da famosa.

“Aqui eu percebo uma força e uma proteção trazendo aqui uma ideia e uma energia de possessividade também e de controle de uma figura masculina muito forte. Esse homem que aparece na vida dela tem um papel muito significativo, eu vejo uma formação de vínculo por causa disso, só que ainda é uma situação muito obscura, tem uma certa obscuridade e confusão sobre essa gravide e as expectativas em relação a essa gravidez, elas podem não se concretizar como esperado. Além disso, eu vejo ela com uma mente muito agitada, muito ansiosa e esse assunto está sendo tratado com muita pressão e com muito estresse”, completou.