Gato Preto surpreende, declara que Bia Miranda abortou bebê e desabafa

Gato Preto falou sobre gravidez de Bia Miranda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, decidiu se manifestar novamente sobre a gravidez de Bia Miranda, com quem teve relacionamento até a semana passada.

Leia Mais:

>>> Gato Preto toma atitude após desespero de Bia com gravidez

>>> Bia Miranda pode ser presa? Entenda caso com influencer

>>> Bia Miranda é criticada ao revelar que vai abortar bebê

De acordo com o rapaz, a ex-participante de A Fazenda abortou o bebê que supostamente esperava. "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto aqui na minha", declarou Gato Preto, nas redes sociais.

No último final de semana, os dois colocaram um ponto final no namoro e, no mesmo instante, a famosa afirmou que estava grávida de uma semana do ex.

Em seguida, Bia Miranda contou nas redes sociais que cogitava interromper a gestação. Gato Preto se pronunciou e revelou que assumiria a criança.

Até o fechamento deste texto, a influenciadora não se manifestou sobre a afirmação do seu ex.

De acordo com o código penal brasileiro, o aborto é crime com pena de 1 a 4 anos de prisão. O aborto legal só é permitido em casos de gravidez em decorrência de estupro, quando a risco à vida da gestante e quando há diagnóstico de anencefalia do feto.