VÍDEO: Bia Miranda é flagrada aos beijos com PK Delas

Bia Miranda e PK Delas - Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda, de 20 anos, confirmou nesta sexta-feira, 4, que teve um breve envolvimento com o funkeiro PK Delas após o término de seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, de 31 anos, conhecido como Gato Preto.

O rompimento entre os dois influenciadores aconteceu no último domingo, 29. Em entrevista à revista Quem, a neta de Gretchen admitiu que os dois se beijaram, mas afirmou que não estão em um relacionamento sério.

"Ficamos, mas não estamos seguindo relacionamento e nem ficando sério", esclareceu Bia, que está no Rio de Janeiro desde a separação. As especulações sobre um possível romance com PK surgiram após a página do Instagram Alfinetei Teen divulgar um vídeo em que a influenciadora aparece beijando o funkeiro na praia. A gravação foi feita à distância, mas Bia confirmou que é ela nas imagens.

Além disso, Bia também negou, em outra ocasião à Quem, os rumores de que teria interrompido sua gravidez, após o ex-namorado afirmar que ela teria feito um aborto.

Entenda o caso

No último final de semana, Gato Preto e Bia Miranda olocaram um ponto final no namoro e, no mesmo instante, a famosa afirmou que estava grávida de uma semana do ex.

Em seguida, Bia Miranda contou nas redes sociais que cogitava interromper a gestação. Gato Preto se pronunciou e revelou que assumiria a criança.