BRASIL

Bets faturam R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre no Brasil

Governo divulgou os valores captados nas casas esportivas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/08/2025 - 14:31 h
Ministério da Fazenda divulga valor faturado no primeiro semestre de 2025
Ministério da Fazenda divulga valor faturado no primeiro semestre de 2025

Durante os seis primeiros meses de 2025, as empresas relacionadas com jogos online e apostas esportivas faturaram um valor de R$ 17,4 bilhões de acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA, do Ministério da Fazenda.

Ainda de acordo com a SPA, a média gasta pelos apostadores foi algo próximo de R$ 983,00 no semestre, ou R$ 164,00 por mês.

"Neste ano, os dois principais objetivos da SPA têm sido fazer as empresas autorizadas cumprirem a regulamentação e combater o mercado ilegal. A SPA chegou ao fim do primeiro semestre contabilizando 15.463 páginas retiradas do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde outubro de 2024. Além disso, a SPA registrou que 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pela Secretaria", destacou o Ministério da Fazenda.

Dados dos apostadores

O balanço ainda aponta que 71% dos apostadores são homens, enquanto 28,9% são mulheres.

As faixa etarias que mais apostam são:

  • 31 a 40 anos, 27,8%;
  • 18 a 25 anos, 22,4%;
  • 25 a 30 anos, 22,2%;
  • 41 e 50 anos, 16,9%;
  • 51 a 60 anos, 7,8%;
  • 61 a 70 anos, 2,1%.

Quanto foi arrecadado no último mês?

Segundo divulgado pela Receita Federal, no último mês foram arrecadados aproximadamente R$ 3,8 bilhões sobre o setor de apostas no primeiro semestre de 2025.

Além disso, a SPA ainda arrecadou aproximadamente R$ 2,2 bilhões referentes às outorgas de autorização pagas pelos agentes operadores autorizados e cerca de R$ 50 milhões em taxas de fiscalização também pagas pelas empresas do setor na primeira metade do ano.

x