Bets faturam R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre no Brasil

Ministério da Fazenda divulga valor faturado no primeiro semestre de 2025 - Foto: © Joédson Alves | Agência Brasil

Durante os seis primeiros meses de 2025, as empresas relacionadas com jogos online e apostas esportivas faturaram um valor de R$ 17,4 bilhões de acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA, do Ministério da Fazenda.

Ainda de acordo com a SPA, a média gasta pelos apostadores foi algo próximo de R$ 983,00 no semestre, ou R$ 164,00 por mês.

"Neste ano, os dois principais objetivos da SPA têm sido fazer as empresas autorizadas cumprirem a regulamentação e combater o mercado ilegal. A SPA chegou ao fim do primeiro semestre contabilizando 15.463 páginas retiradas do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde outubro de 2024. Além disso, a SPA registrou que 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pela Secretaria", destacou o Ministério da Fazenda.

Dados dos apostadores

O balanço ainda aponta que 71% dos apostadores são homens, enquanto 28,9% são mulheres.

As faixa etarias que mais apostam são:

31 a 40 anos, 27,8%;

18 a 25 anos, 22,4%;

25 a 30 anos, 22,2%;

41 e 50 anos, 16,9%;

51 a 60 anos, 7,8%;

61 a 70 anos, 2,1%.

Quanto foi arrecadado no último mês?

Segundo divulgado pela Receita Federal, no último mês foram arrecadados aproximadamente R$ 3,8 bilhões sobre o setor de apostas no primeiro semestre de 2025.

Além disso, a SPA ainda arrecadou aproximadamente R$ 2,2 bilhões referentes às outorgas de autorização pagas pelos agentes operadores autorizados e cerca de R$ 50 milhões em taxas de fiscalização também pagas pelas empresas do setor na primeira metade do ano.