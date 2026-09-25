Bets na mira: confira famosos que já divulgaram casas de apostas

Vários famosos do Brasil como Virginia Fonseca, Wesley Safadão, Neymar, já divulgaram ou ainda divulgam nas suas redes sociais casas de apostas online. As Bets vem gerando cada vez mais popularidades no país.

Desde o início de 2026 o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vem aprimorando no combate a divulgação em jogos de apostas por parte de influenciadores digitais.



O mercado de apostas paga cachês milionários. por exemplo, Virginia Fonseca recebe um valor em seus contratos com casas de apostas como R$ 40 milhões por 18 meses na Esportes da Sorte, além de bônus por metas de lucro.

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Vários famosos do Brasil como Virginia Fonseca, Wesley Safadão, Neymar, já divulgaram ou ainda divulgam nas suas redes sociais casas de apostas online - Foto: Reprodução





Já Neymar é estimado em cerca de R$ 100 milhões por ano, além do valor fixo anual, postagens específicas em redes sociais durante grandes eventos podem render milhões de reais adicionais com campanha de marketing.

Confia a lista de influenciadores:

Virginia Fonseca

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais



O Contrato de Virginia com bet previa R$ 24 milhões por meta da influenciadora com a casa de apostas Esportes da Sorte incluía um valor fixo de R$ 40 milhões por 18 meses, além de um bônus de R$ 24 milhões se a empresa alcançasse R$ 80 milhões de lucro com os links dela. Ela afirmou na CPI das Bets que não atingiu a meta e não recebeu o bônus





Neymar

Foto: Daniela Porcelli/Getty Images





O contrato de Neymar com a casa de apostas Blaze é estimado em cerca de R$ 100 milhões por ano, ou R$ 45 milhões anuais em outras estimativas de mercado para ações de divulgação e uso de imagem



O jogador é o principal rosto da Blaze, com quem possui um contrato de grande visibilidade.





Deolane Bezerra

Foto: Reprodução Instagram / Deolane Bezerra





Deolane Bezerra declarou à polícia receber cerca de R$ 1,5 milhão líquido por mês com suas atividades gerais como empresária e influenciadora, incluindo contratos de publicidade para casas de apostas



Ela abriu uma empresa de apostas própria, a Zeroum Bet (com capital social registrado de R$ 30 milhões), que posteriormente vendeu por R$ 30 milhões a um ex-diretor da Esportes da Sorte





Rico Melquiades

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador digital Rico Melquíades foi convocado para depor na CPI das Bets por causa de sua investigação na Operação Game Over da Polícia Civil de AlagoasDurante o depoimento, Rico afirmou que apenas fez campanhas de publicidade contratadas de forma documentada.

Wesley Safadão

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Wesley teve seu nome no centro da polêmica nacional conhecida como a "CPI do Sertanejo" em 2022, uma mobilização e investigação dos Ministérios Públicos Estaduais



O Ministério Público passou a apurar prefeituras de pequenas cidades que contrataram shows de Wesley Safadão e outros artistas por valores milionários (alguns chegando a R$ 600 mil ou mais), usando verbas públicas em detrimento de áreas essenciais como saúde e educação



Gkay

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais



Gkay recebia cerca de R$ 1,4 milhão por mês para promover a casa de apostas Esporte da Sorte. Segundo a comissão, ela utilizava conteúdos sobre moda para influenciar seguidores a apostar





Jojo Todynho

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais





A influenciadora Jojo Todynho foi convocada como investigada para depor sobre uma denúncia feita ao Ministério Público sobre a relação dela com a empresa Esportes da Sorte.





Tirulipa

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais



Em 2022, ele chegou a ser alvo de uma operação por conta das publicidades feitas à Betzord.





Jon Vlogs

Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais





A CPI convocou o influenciador a depor sobre o fato de ele ter criado jogos de azar própria e de ações publicitárias para divulgar a própria empresa e outras bets.



A influenciadora digital já prestou depoimento à comissão parlamentar de inquérito (CPI) das Bets, no senadoVirgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores, negou irregularidades e disse que sempre alertou o público sobre os riscos das apostas.

O contrato previa um valor fixo de R$ 40 milhões por 18 meses, com um bônus adicional de R$ 24 milhões caso a empresa atingisse R$ 80 milhões de lucro líquido por meio de seu link



