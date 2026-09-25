BRASIL
Bets na mira: confira famosos que já divulgaram casas de apostas
Operação mira em lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Vários famosos do Brasil como Virginia Fonseca, Wesley Safadão, Neymar, já divulgaram ou ainda divulgam nas suas redes sociais casas de apostas online. As Bets vem gerando cada vez mais popularidades no país.
Desde o início de 2026 o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vem aprimorando no combate a divulgação em jogos de apostas por parte de influenciadores digitais.
O mercado de apostas paga cachês milionários. por exemplo, Virginia Fonseca recebe um valor em seus contratos com casas de apostas como R$ 40 milhões por 18 meses na Esportes da Sorte, além de bônus por metas de lucro.
Já Neymar é estimado em cerca de R$ 100 milhões por ano, além do valor fixo anual, postagens específicas em redes sociais durante grandes eventos podem render milhões de reais adicionais com campanha de marketing.
Confia a lista de influenciadores:
Virginia Fonseca
O Contrato de Virginia com bet previa R$ 24 milhões por meta da influenciadora com a casa de apostas Esportes da Sorte incluía um valor fixo de R$ 40 milhões por 18 meses, além de um bônus de R$ 24 milhões se a empresa alcançasse R$ 80 milhões de lucro com os links dela. Ela afirmou na CPI das Bets que não atingiu a meta e não recebeu o bônus
Neymar
O contrato de Neymar com a casa de apostas Blaze é estimado em cerca de R$ 100 milhões por ano, ou R$ 45 milhões anuais em outras estimativas de mercado para ações de divulgação e uso de imagem
O jogador é o principal rosto da Blaze, com quem possui um contrato de grande visibilidade.
Deolane Bezerra
Deolane Bezerra declarou à polícia receber cerca de R$ 1,5 milhão líquido por mês com suas atividades gerais como empresária e influenciadora, incluindo contratos de publicidade para casas de apostas
Ela abriu uma empresa de apostas própria, a Zeroum Bet (com capital social registrado de R$ 30 milhões), que posteriormente vendeu por R$ 30 milhões a um ex-diretor da Esportes da Sorte
Rico Melquiades
O influenciador digital Rico Melquíades foi convocado para depor na CPI das Bets por causa de sua investigação na Operação Game Over da Polícia Civil de AlagoasDurante o depoimento, Rico afirmou que apenas fez campanhas de publicidade contratadas de forma documentada.
Wesley Safadão
Wesley teve seu nome no centro da polêmica nacional conhecida como a "CPI do Sertanejo" em 2022, uma mobilização e investigação dos Ministérios Públicos Estaduais
O Ministério Público passou a apurar prefeituras de pequenas cidades que contrataram shows de Wesley Safadão e outros artistas por valores milionários (alguns chegando a R$ 600 mil ou mais), usando verbas públicas em detrimento de áreas essenciais como saúde e educação
Gkay
Gkay recebia cerca de R$ 1,4 milhão por mês para promover a casa de apostas Esporte da Sorte. Segundo a comissão, ela utilizava conteúdos sobre moda para influenciar seguidores a apostar
Jojo Todynho
A influenciadora Jojo Todynho foi convocada como investigada para depor sobre uma denúncia feita ao Ministério Público sobre a relação dela com a empresa Esportes da Sorte.
Tirulipa
Em 2022, ele chegou a ser alvo de uma operação por conta das publicidades feitas à Betzord.
Jon Vlogs
A CPI convocou o influenciador a depor sobre o fato de ele ter criado jogos de azar própria e de ações publicitárias para divulgar a própria empresa e outras bets.
A influenciadora digital já prestou depoimento à comissão parlamentar de inquérito (CPI) das Bets, no senadoVirgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores, negou irregularidades e disse que sempre alertou o público sobre os riscos das apostas.
O contrato previa um valor fixo de R$ 40 milhões por 18 meses, com um bônus adicional de R$ 24 milhões caso a empresa atingisse R$ 80 milhões de lucro líquido por meio de seu link