Bicheiro mais velho do Rio de Janeiro, Piruinha morre aos 94 anos

Morreu nesta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro, o bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, aos 94 anos. Ele era o membro mais velho da antiga cúpula do jogo. A morte foi confirmada por um dos filhos do bicheiro.

De acordo com pessoas próximas à família, Piruinha foi levado a um hospital após passar mal, teve alta, mas acabou falecendo. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. As informações são do G1.

Antes de ingressar no jogo do bicho, Piruinha trabalhou como motorista de lotação na década de 1950. Mais tarde, passou a gerenciar as bancas das regiões da Piedade, Abolição e Inhaúma.

Ele foi preso em 1993 por decisão da juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal, por formação de quadrilha.