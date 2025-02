Pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de gasolina durante viagem

O pai só percebeu o esquecimento quando chegou a cidade de Colatina, 40 Km distante - Foto: Reprodução

Pai esqueceu as filhas de 6 e 10 anos em um posto de gasolina durante uma viagem de férias, no Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 21, e ele precisou voltar 40 Km para buscar as crianças.

As meninas pararam para ir ao banheiro, mas o pai abasteceu o veículo e seguiu viagem. O pai só percebeu o esquecimento quando chegou a cidade de Colatina, 40 Km distante. Ele voltou rapidamente para buscá-las.

A ver que o pai tinha deixado o posto, a menina de dez anos abordou uma frentista e perguntou se ela não tinha visto algo. Já a caçula caiu no choro e foi acalmada pela irmã.

Após a frentista confirmar que o homem descrito havia ido embora, a própria menina pediu emprestado o telefone da mulher e ligou para a Polícia Militar (190). PMs foram ao local e encaminharam as duas crianças para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu.

As meninas moram na Bahia, mas estavam em férias na casa do pai, em Minas Gerais. A Polícia Civil apura o caso.