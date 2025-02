Após cancelar Carnaval, Lexa faz anúncio sobre carreira e desabafa

Lexa fará pausa na carreira - Foto: Divulgação

A equipe de Lexa revelou a decisão da cantora de fazer uma pausa na sua carreira, um dia depois de ser internada em estado grave numa unidade semi-intensiva de um hospital de São Paulo com pré-eclâmpsia. A artista está grávida de 23 semanas, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, e deseja dar atenção à saúde.

Em comunicado, ela destacou: "Uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas".

"Lexa e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros", disse.

Em texto, a equipe da funkeira completou: "Com o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros”.