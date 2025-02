PF apreende veículo com mais de 700 kg de maconha

Condutor do veículo fugiu em uma área de mata - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF), em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), nesta terça-feira, 21, realizava patrulhamento pela BR 163 na cidade de Guaíra, quando avistou uma camionete em atitude suspeita e indícios de estar carregando ilícitos.

Leia mais:

>> Empresa é investigada por vender carne estragada das enchentes no RS

>> Sargento condenado por levar cocaína em avião da FAB recebia droga em motel

Ao darem ordem de abordagem com sinais sonoros e luminosos, o condutor não acatou a ordem e fugiu em alta velocidade, o que gerou um acompanhamento tático de aproximadamente 40 quilômetros. Durante o acompanhamento tático a caminhonete trafegou com os pneus furados, inclusive na contra mão, quase colidindo com outros usuários da via.

Em certo momento o condutor abandonou o veículo e se evadiu na mata, não sendo possível localizá-lo. Após busca veicular foram encontrados dentro da caminhonete vários fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 771 Kg do entorpecente. Após checagem dos sinais identificadores do veículo foi constatado que era produto de furto no município de Barueri/SP.

Diante dos fatos o veículo e entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para adoção dos procedimentos cabíveis.