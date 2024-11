Biden desembarca em Manaus para visita histórica à Amazônia

Joe Biden desembarcou neste domingo na cidade de Manaus - Foto: SAUL LOEBAFP

Joe Biden desembarcou neste domingo na cidade de Manaus, para a primeira visita à Amazônia de um presidente dos Estados Unidos em exercício, antes de sua participação na segunda e terça-feira na reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

O avião do presidente democrata pousou às 12H30 locais (13H30 de Brasília), em mais uma escala de sua visita à América do Sul, que provavelmente será a última grande viagem de seu mandato, antes da transferência do poder para o republicano Donald Trump em janeiro.