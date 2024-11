Influenciadora é presa após agredir mãe em via pública; Confira

Influencer vai presa após agredir a própria mãe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste sábado, 16, no Distrito Federal, a empresária e influenciadora Larissa Cardoso Pires, foi presa por agredir a própria mãe, Silvia de Araújo Cardoso, por conta de uma discussão sobre a gestão da loja Bonita Show Room, comércio da família.

De acordo com a mãe, Larissa teria tomadas atitudes indevidas em relação a transferência de equipamentos e mudanças no sistema de pagamentos da empresa, tendo até utilizado contas de terceiros para efetuar transações.

Ao não conseguir resolver essa situação, a mãe partiu até uma das lojas que ainda está em construção. Portanto, a filha queria as chaves do local de volta, após isso, as duas iniciaram um embate físico.

Em seu depoimento à polícia, Silvia contou que a mais jovem partiu pra cima dela para tomar as chaves e a agrediu com arranhões, cotoveladas e até a enforcando.

Já a filha acusou a mãe de ter invadido a loja e, de forma inapropriada, se apropriado dos equipamentos de pagamento. A influencer foi presa por violência doméstica.

A vítima foi atendida medicamente e realizou o exame de corpo de delito. E ainda disse que pretende processar a filha e aplicar medidas protetivas.