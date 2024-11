Carro da comitiva de Lula é roubado a caminho do G20 no Rio de Janeiro

Carro da comitiva do presidente Lula (PT) foi roubado na noite de sábado, 16, - Foto: Divulgação | Ricardo Stuckert

Um carro da comitiva do presidente Lula (PT) foi roubado na noite de sábado, 16, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O veículo estava a caminho da capital para a reunião do G20 no Brasil.

Segundo o jornal O Globo, por volta de 20h, três suspeitos armados obrigaram o motorista a descer do carro, entraram nele e fugiram. O presidente não estava no carro na hora do roubo.

Além do automóvel, os assaltantes levaram o celular do motorista. Ele prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga o caso.