'Big roubo': criminosos roubam R$ 19 mil em dinheiro na McDonald's

Uma unidade da McDonald's, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá (MT), foi alvo de criminosos que roubaram cerca de R$ 19 mil em dinheiro na madrugada desta segunda-feira, 28.

Segundo a polícia, um funcionário que chegava para trabalhar percebeu um buraco na parede do estabelecimento. Ao entrar no local, notou que o cofre foi arrombado. Além do dinheiro, os assaltantes furtaram diversos itens administrativos e danificaram as câmeras de segurança.

Ainda de acordo com a polícia, há uma possibilidade de o cofre ter sido aberto com uma esmerilhadeira. A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá está responsável pela investigação do caso.