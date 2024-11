Suspeito de assassinar casal de idosos é preso pela Polícia Civil

O homem foi encontrado na comunidade Praia da Rosa, no bairro da Portuguesa - Foto: Reprodução / Extra

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, 29, Luiz Carlos Vieira, principal suspeito do assassinato do casal de idosos Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O homem foi encontrado na comunidade Praia da Rosa, no bairro da Portuguesa. A motivação por trás do crime ainda não foi esclarecida.

Os corpos dos idosos foram sepultados na segunda-feira (28) no Cemitério do Cacuia. De acordo com as investigações, o casal foi encontrado sem vida em sua residência na Rua Amanda Guimarães. Selma estava em sua cama, apresentando ferimentos graves, enquanto Antônio foi encontrado em um cômodo adjacente com lesões na cabeça.

Segundo informações de vizinhos, a tragédia foi descoberta por um dos filhos do casal. Ele havia combinado de almoçar com os pais, e ao chegar à casa, fez a chocante descoberta. O filho encontrou o pai gravemente ferido e a mãe amarrada na cama. Desesperado, ele saiu às pressas pedindo ajuda, temendo que Selma ainda estivesse viva.

A ocorrência foi registrada no último domingo, quando a Polícia Militar foi chamada ao local. Ao chegarem, os agentes confirmaram que o casal já estava sem vida. Durante a investigação, a polícia encontrou uma faca e um objeto de madeira, ambos com vestígios de sangue, que podem ter sido utilizados no crime. Não havia indícios de arrombamento, e alguns pertences, como dois celulares e uma carteira, estavam desaparecidos.