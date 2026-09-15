BRASIL
Bolsa Família começa a ser pago nesta quinta; veja quando seu NIS recebe
Depósitos serão realizados pela Caixa
O pagamento do Bolsa Família referente a setembro de 2026 começa nesta quinta-feira, 17, e segue até o dia 30. Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.
Confira as datas
NIS final 1: 17 de setembro
NIS final 2: 18 de setembro
NIS final 3: 21 de setembro
NIS final 4: 22 de setembro
NIS final 5: 23 de setembro
NIS final 6: 24 de setembro
NIS final 7: 25 de setembro
NIS final 8: 28 de setembro
NIS final 9: 29 de setembro
NIS final 0: 30 de setembro
Quem pode receber antecipadamente
Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal podem ter o pagamento unificado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS. Nesses casos, não é necessário aguardar a data prevista no cronograma tradicional.
A relação dos municípios contemplados é definida e atualizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Por isso, os beneficiários devem consultar os canais oficiais para verificar se a cidade está incluída na medida.
Consulta pode ser feita pelo celular
O beneficiário pode consultar a disponibilidade do pagamento e movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O valor também pode ser utilizado para pagamentos e transferências, inclusive via Pix.
Quem optar pelo saque presencial pode retirar o benefício nos canais autorizados pela Caixa. O MDS orienta ainda que os beneficiários mantenham o Cadastro Único atualizado e acompanhem as informações oficiais sobre o programa.