Bolsa Família será pago no dia 19; veja quanto você vai receber após o reajuste

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento de outubro a partir da próxima segunda-feira, 19, com o novo reajuste. O primeiro grupo é formado por quem tem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.

A partir de outubro a parcela será paga com o reajuste de 15,04%, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em setembro. Com o reajuste, o valor mínimo do benefício passa de R$ 600 para R$ 691 por família.

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Além do valor do benefício, outros valores das parcelas adicionais do programa também sofreram alterações. O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, passou de R$ 142 para R$ R$ 164.

Já o benefício para crianças de até sete anos incompletos aumentou de R$ 150 para R$ 173. Enquanto a parcela destinada a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 incompletos passou de R$ 50 para R$ 58.

Confira o calendário de pagamento da Bolsa Família

Final do NIS – Data do depósito

1 – 19 de outubro

2 – 20 de outubro

3 – 21 de outubro

4 – 22 de outubro

5 – 23 de outubro

6 – 26 de outubro

7 – 27 de outubro

8 – 28 de outubro

9 – 29 de outubro

0 – 30 de outubro

Quem tem direito ao benefício ?

Possui direito ao benefício as famílias que possuem uma renda mensal por pessoa de até R$ 218 e que estão inscritas e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.

Sobre o reajuste do Bolsa Família

De acordo com o governo, o reajuste recompõe a inflação acumulada desde março de 2023, quando a atual versão do programa começou a funcionar. O decreto 13.120 determina que a correção seja feita pela variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.