NOVO VALOR
Bolsa Família será pago no dia 19; veja quanto você vai receber após o reajuste
Primeiro grupo será formado por quem tem NIS terminado em 1
Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento de outubro a partir da próxima segunda-feira, 19, com o novo reajuste. O primeiro grupo é formado por quem tem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.
A partir de outubro a parcela será paga com o reajuste de 15,04%, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em setembro. Com o reajuste, o valor mínimo do benefício passa de R$ 600 para R$ 691 por família.
Além do valor do benefício, outros valores das parcelas adicionais do programa também sofreram alterações. O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, passou de R$ 142 para R$ R$ 164.
Já o benefício para crianças de até sete anos incompletos aumentou de R$ 150 para R$ 173. Enquanto a parcela destinada a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 incompletos passou de R$ 50 para R$ 58.
Confira o calendário de pagamento da Bolsa Família
Final do NIS – Data do depósito
- 1 – 19 de outubro
- 2 – 20 de outubro
- 3 – 21 de outubro
- 4 – 22 de outubro
- 5 – 23 de outubro
- 6 – 26 de outubro
- 7 – 27 de outubro
- 8 – 28 de outubro
- 9 – 29 de outubro
- 0 – 30 de outubro
Quem tem direito ao benefício ?
Possui direito ao benefício as famílias que possuem uma renda mensal por pessoa de até R$ 218 e que estão inscritas e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).
Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.
Sobre o reajuste do Bolsa Família
De acordo com o governo, o reajuste recompõe a inflação acumulada desde março de 2023, quando a atual versão do programa começou a funcionar. O decreto 13.120 determina que a correção seja feita pela variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.