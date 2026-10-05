Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

NOVO VALOR

Bolsa Família será pago no dia 19; veja quanto você vai receber após o reajuste

Primeiro grupo será formado por quem tem NIS terminado em 1

Agatha Victoria Reis
Por
Beneficiários do Bolsa Família
Beneficiários do Bolsa Família - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento de outubro a partir da próxima segunda-feira, 19, com o novo reajuste. O primeiro grupo é formado por quem tem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.

A partir de outubro a parcela será paga com o reajuste de 15,04%, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em setembro. Com o reajuste, o valor mínimo do benefício passa de R$ 600 para R$ 691 por família.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além do valor do benefício, outros valores das parcelas adicionais do programa também sofreram alterações. O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, passou de R$ 142 para R$ R$ 164.

Já o benefício para crianças de até sete anos incompletos aumentou de R$ 150 para R$ 173. Enquanto a parcela destinada a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 incompletos passou de R$ 50 para R$ 58.

Confira o calendário de pagamento da Bolsa Família

Final do NIS – Data do depósito

  • 1 – 19 de outubro
  • 2 – 20 de outubro
  • 3 – 21 de outubro
  • 4 – 22 de outubro
  • 5 – 23 de outubro
  • 6 – 26 de outubro
  • 7 – 27 de outubro
  • 8 – 28 de outubro
  • 9 – 29 de outubro
  • 0 – 30 de outubro

Quem tem direito ao benefício ?

Possui direito ao benefício as famílias que possuem uma renda mensal por pessoa de até R$ 218 e que estão inscritas e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.

Sobre o reajuste do Bolsa Família

De acordo com o governo, o reajuste recompõe a inflação acumulada desde março de 2023, quando a atual versão do programa começou a funcionar. O decreto 13.120 determina que a correção seja feita pela variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsa Família brasil

Relacionadas

Mais lidas