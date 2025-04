Bolsa Família tem novas alterações no Cadastro Único; saiba o que mudou

Cartão do Bolsa Família - Foto: Roberta Aline / MDS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou mudanças significativas no Cadastro Único (CadÚnico) e no Bolsa Família, com o objetivo de aumentar a transparência e a eficácia dos processos. Uma das principais mudanças é a adoção do CPF como identificador único dos beneficiários, o que simplifica o processo de cadastramento e atualização de dados.

Com essa mudança, o CPF se torna a chave de acesso ao sistema, permitindo a integração com diversas bases de dados nacionais, como a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Título de Eleitor e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Isso facilita o cruzamento de informações e reduz a possibilidade de erros ou fraudes.

Além disso, a modernização do CadÚnico inclui a digitalização e a automação dos processos, o que reduz a necessidade de preenchimento manual e minimiza os riscos de erros ou manipulações. A capacitação dos operadores do sistema também é um ponto central para garantir que as mudanças sejam bem implementadas.

Os beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais também serão impactados positivamente pelas mudanças. Com a integração das bases de dados, os beneficiários não precisarão mais se deslocar até os centros de atendimento para atualizar dados que já estão disponíveis nos sistemas governamentais.