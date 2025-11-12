Suposta bomba no Rodoanel: entenda como é a atuação policial

Ocorrência está sendo atendida pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) - Foto: Reprodução | Polícia Militar

Um relato de ocorrência com possibilidade de bomba, na manhã desta quarta-feira, 12, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, resultou na interdição da Rodoanel Mário Covas.

Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), a ocorrência está sendo atendida pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que, neste tipo de caso, se pauta no princípio de preservar a vida de todas as pessoas envolvidas no incidente, incluindo o possível causador da crise.

Atuação do Esquadrão de Bombas

A presença de fios de bomba artesanal ao redor do condutor do veículo, como descrito por informações confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), torna essencial a intervenção do Esquadrão de Bombas.

Em regra, segundo o Tenente Laio, do Gate, a atuação do Esquadrão de Bombas é o oposto da maioria das crises, onde o tempo é crucial. Em ocorrências com explosivos, a equipe tem que trabalhar com “mais calma”.

No entanto, com o indivíduo ligado a um artefato explosivo, a dinâmica de atuação do Gate muda significativamente em comparação a ocorrências com reféns. De acordo com Laio, em ocorrências com reféns ou com pessoas com propósito suicida, o tempo é “algo muito valioso”, e há o que se chama de “compressão de tempo”, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais complexa fica a ocorrência.

Motorista deixa carreta atravessada no Rodoanel

Motorista deixa carreta atravessada no Rodoanel

Na manhã desta quarta-feira, 12, o motorista de uma carreta está com o veículo atravessado no Rodoanel Mario Covas, na altura do km 44, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A pista externa, entre as rodovias Régis Bittencourt e a Imigrantes, está completamente interditada no sentido da Rodovia Presidente Dutra. A ação do motorista resultou em ao menos 16 km de congestionamento no local. No outro sentido, uma faixa também foi interditada. O trânsito está sendo desviado para a Rodovia Régis Bittencourt.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) disse que o motorista teria relatado ter sido vítima de um assalto por volta das 4h seguido de um sequestro, e que os criminosos teriam colocado explosivos no veículo. No entanto, a Polícia Militar também apura outra possibilidade: a de o motorista estar em surto psicótico.

O Centro de Controle Operacional da concessionária SPMAR, que administra esse trechos do Rodoanel, informou que recebeu às 5h25 o chamado de um usuário, que tinha saído Acre em direção a São Bernardo do Campo, contando que tinha sido vítima de um assalto e, depois, de sequestro.

Além disso, o motorista teria sido instruído a não sair do veículo e a deixá-lo atravessado no meio da pista. O motorista permanece imóvel dentro da cabine da carreta. O vidro do para-brisa do veículo está quebrado e estilhaçado.

Rodoanel

O Rodoanel é um importante anel rodoviário que contorna o entorno da capital paulista e passa por cidades da Grande SP conectando algumas das principais rodovias de São Paulo, como Imigrantes e Anchieta (que levam ao litoral do estado), Régis Bittencourt (que vai no sentido Curitiba), Dutra (que leva ao Rio de Janeiro), Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco (em direção ao interior paulista), e Fernão Dias (que segue no sentido Minas e está parcialmente conectada ao anel viário).