Bombeiros são acionados para apagar fogo e encontram corpo em mata | A TARDE

Bombeiros do Distrito Federal foram acionados para combater um incêndio florestal, em uma área de mata, no Jardim Botânico, na região do Tororó, na tarde deste sábado, 11, mas tiveram uma surpresa. Após iniciar a ação para apagar às chamas, os militares encontraram o corpo do homem carbonizado, de 49 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima apresentava queimaduras no abdômen, nos braços e nas pernas. No entanto, sobre o que teria provocado o incêndio. O nome da vítima não foi revelado.

