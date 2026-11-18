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Uma funcionária pública foi afastada do cargo após ser apontada como suspeita de distribuir pacotes com bonecas negras em seis Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal de Itajaí, em Santa Catarina.

Os objetos eram lançados para dentro das unidades escolares e acompanhados de um bilhete com a frase “boneca negra, quem encontrar entregar na sala”, além de uma estrela de seis pontas desenhada.

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A suspeita foi localizada em casa e conduzida à delegacia na terça-feira, 17, para prestar esclarecimentos.

Durante a abordagem, agentes da Guarda Municipal encontraram outras bonecas e pacotes que, segundo a investigação, já estavam preparados para novas entregas.

Bonecas foram entregues em seis creches de Itajaí

As primeiras denúncias foram recebidas pela Guarda Municipal na segunda-feira, 16, depois que professores procuraram as autoridades para relatar o recebimento dos pacotes.

Segundo os educadores, as entregas aconteciam havia mais de 15 dias, mas a denúncia formal só foi registrada nesta semana.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a mulher teria utilizado uma motocicleta para percorrer as unidades e arremessar os embrulhos para dentro dos terrenos dos centros de educação infantil.

Servidora foi identificada e afastada do cargo

Após a identificação da suspeita, a Prefeitura de Itajaí determinou seu afastamento da função. O caso também foi comentado pelo prefeito Robison Coelho, que publicou um vídeo nas redes sociais para alertar a população sobre a ocorrência.

Na gravação, o gestor classificou a conduta da servidora como inadequada e informou que ela já havia sido afastada anteriormente por um período de 30 dias. O prefeito, no entanto, não detalhou os motivos nem as circunstâncias desse afastamento anterior.

Guarda Municipal reforça segurança nas escolas

Com a repercussão do caso, a Guarda Municipal intensificou as rondas preventivas nos arredores dos seis centros de educação infantil que receberam os pacotes.

As forças de segurança também orientaram pais e responsáveis a conversar com as crianças sobre os riscos de aceitar ou manusear objetos entregues por desconhecidos.

A recomendação é que qualquer pacote ou objeto suspeito seja comunicado às autoridades, sem que as crianças tenham contato com o material.

Investigação busca esclarecer distribuição das bonecas

A servidora foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, e as investigações continuam para apurar as circunstâncias das entregas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as bonecas apreendidas nem informações conclusivas sobre a motivação da distribuição dos pacotes.