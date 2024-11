Brasil: a cada 400 casos de crimes ambientais, só um termina em prisão

Números consideram as incidências de casos de crime ambiental no sistema prisional brasileiro - Foto: Divulgação | Ministério da Defesa

Um levantamento feito pela GloboNews com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Justiça aponta que o Brasil teve até agosto 183,3 mil processos de crimes ambientais, no entanto, somente 433 foram parar na prisão.

Os números consideram as incidências de casos de crime ambiental no sistema prisional brasileiro. Isso significa que uma pessoa pode responder por mais de um processo, ou seja, o número de prisões pode ser até menor do que um a cada 400 casos.

Ainda de acordo com a pesquisa, do total de casos na Justiça brasileira até agosto de 2024, somente 41,3 mil casos foram julgados. Outros 142 mil processos por crimes ambientais continuam a espera de um julgamento.

O Brasil registra em média 4 mil novos casos de crimes ambientais por mês, segundo dados do CNJ. Essa média tem sido registrada desde 2020, início da série de dados do Conselho. Até agosto de 2024, já foram registrados 34,9 mil novos casos.

Considerando todos os tipos de processos envolvendo infrações ambientais, sejam criminosas ou não, o Brasil acumula mais de 290,8 mil processos pendentes. Para eles, o tempo para chegar o primeiro julgamento chega a 2 anos e seis meses.

Os casos mais registrados no Brasil nos últimos 12 meses foram:

Dano ambiental: 7.724;

Crimes contra a flora: 4.700;

Crimes contra a fauna: 3.884;

Indenização por dano ambiental: 3.238;

Crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético: 2.820.