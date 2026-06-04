Brasil abriga o primeiro aeroporto para OVNIs do mundo; veja onde fica

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O Brasil abriga o primeiro aeroporto para Objetos Voadores não Identificados (OVNIs) do mundo. O equipamento, batizado de “Discoporto”, fica em uma cidade do Mato Grosso e coleciona relatos de avistamentos de fenômenos não identificados.

O município Barra dos Garças tem 73.878 habitantes e fica próximo à divisa com Goiás. É lá que fica o aeroporto que existe desde 1995, com o objetivo de ser um local simbólico para extraterrestres e uma atração turística.

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O local foi revitalizado em 2022, e reúne diversos entusiastas da ufologia, que é o conjunto de estudos e atividades focadas na investigação de OVNIs e fenômenos a eles associados.

O tema voltou a chamar atenção após o influenciador Mayk Leão, que já acumula mais de 800 mil seguidores, registrar imagens de um suposto OVNI no Paraná. O relato dele aconteceu na última terça-feira, 2.

UFOTURISMO

O Congresso Mato-grossense de Ufologia e Parapsicologia, feito pela Associação Mato-grossense de Pesquisas Ufológicas e Parapsicológicas (AMPUP), e que reúne entusiastas e pesquisadores do tema, acontece no local.

O presidente da AMPUP, Ataíde Ferreira, disse que o “Discoporto” foi uma sacada de marketing que aumentou em muito o turismo à cidade de Barra do Garças e à Serra do Roncador, cordilheira da região.

“Esse tipo de turismo ganhou o nome de Turismo Ufológico ou amplamente conhecido como UFOTURISMO, uma espécie de visitas aos locais com altos índices de relatos de ‘discos voadores’, dentre outras manifestações ufológicas”, falou Ferreira em entrevista ao Metrópoles.

Além disso, Ferreira revelou que a ideia de construir o Discoporto e fazer da ufologia uma atração turística foi do ex-prefeito e vereador de Barra do Garças, Valdon Varjão.

Em 1995, foi sancionada uma lei que reservou a área de cinco hectares para a criação do “aeroporto para OVNIS”. “O Discoporto não tinha o intuito íntimo de pouso de discos voadores e sim uma sacada de marketing fenomenal que destacou a cidade na mídia nacional e internacional”, completou.