Brasil envia quarto voo humanitário para reforçar resgate na Venezuela

O Brasil ampliará sua atuação na missão humanitária de apoio à Venezuela com o envio de uma nova equipe de resgate. O governo federal confirmou neste sábado, 27, que um quarto voo será enviado ao país vizinho para reforçar as operações de busca e assistência às vítimas dos terremotos que devastaram Caracas e outras cidades desde a última quarta-feira, 24.

A aeronave está programada para decolar na tarde deste domingo, 28, da Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo. A bordo estarão 35 bombeiros militares dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que se juntarão às equipes brasileiras já mobilizadas na região de Vargas, no estado de La Guaira, um dos locais mais afetados pelos tremores.

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Brasil amplia missão de resgate na Venezuela

As ações da missão brasileira tiveram início neste sábado, 27, logo após a chegada da primeira equipe ao território venezuelano. Coordenados pelo diretor de Preparação e Socorro da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, os profissionais passaram a atuar em conjunto com as autoridades locais nas operações de resposta à tragédia.

Segundo o governo federal, apesar dos desafios logísticos enfrentados na região, os socorristas brasileiros conseguiram retirar duas pessoas com vida dos escombros e seguem empenhados no resgate de uma criança. As buscas continuam.

Hospital de campanha e medicamentos reforçam operação

A mobilização brasileira começou na sexta-feira, 26, quando o primeiro grupo partiu da Base Aérea de Guarulhos em uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião pousou às 23h40, no horário de Brasília, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, localizada em Maracay.

Já neste sábado, 27), uma segunda aeronave decolou às 11h50 da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando um hospital de campanha e equipamentos para purificação de água. A chegada ao destino estava prevista para as 22h, no horário de Brasília.

Também no sábado, um terceiro voo deixou o Brasil às 17h45 levando kits de medicamentos e um módulo complementar destinado à instalação do hospital de campanha. A previsão era de que a aeronave aterrissasse às 22h40, no horário de Brasília.

Toda a operação humanitária brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores.

Terremotos deixaram cenário de destruição

A ajuda internacional ocorre após dois fortes terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem a Venezuela, seguidos por cerca de 20 réplicas. Os abalos provocaram o desabamento de edifícios em Caracas e em outras cidades, deixando um cenário de destruição.

De acordo com as autoridades venezuelanas, pelo menos 1.400 pessoas morreram em decorrência da tragédia, número que ainda pode aumentar à medida que as equipes de busca e salvamento avançam nas áreas atingidas.

Diante da gravidade da situação, o governo da Venezuela decretou estado de emergência nacional e solicitou apoio humanitário à comunidade internacional.