Dublador de Dragon Ball e Futurama morre aos 60 anos

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O dublador Figueira Junior morreu aos 60 anos. A informação foi compartilhada neste sábado, 27, por Tânia Gaidarji, também dubladora, e a causa da morte não foi revelada.

Entre os personagens mais famosos dublados por Figueira está Fry, de "Futurama", e Androide 17, de "Dragon Ball". A Associação Brasileira de Dubladores (DUBLAR) publicou uma nota de pesar no Instagram.

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"A Dublar e o Dublagem Viva lamentam profundamente a perda do colega, amigo e associado Figueira Jr. Com personagens que marcaram a vida de muitas pessoas, Figueira agora estará eternizado através de sua voz em diversas obras como Futurama e Dragon Ball. Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família, em especial ao seu tão querido sobrinho Daniel Figueira", diz a pubicação.

Além dos desenhos animados, o dublador também trabalhou em filmes como "American Pie", "Um Sonho de Liberdade" e "Matrix".