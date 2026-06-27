Lua de Morango poderá ser vista a olho nu no Brasil

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O fenômeno do Lunistício, conhecido como Lua de Morango, estará visível no Brasil por volta das 20h57 (horário de Brasília), na próxima segunda-feira, 29. Depois da vibração no duelo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, os fãs da astronomia poderão contemplar este evento lunático.

O nome não é dado devido a cor da lua, mas sim ao período de maturação do morango nos Estados Unidos. Esta foi uma expressão dada pelos povos indígenas da região e portanto, o astro não tem previsão de ficar avermelhada.

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Desde que as condições meteorológicas permitam, a lua com várias variações nominais como Lua da Rosa, Lua do Plantio, Lua Quente ou até Lua do Hidromel, dependendo da cultura, será mais um espetáculo natural que os brasileiros terão o privilégio de ver.

Saiba como ver a olho nu a Lua de Morango no céu do Brasil

O momento ideal para observar a Lua de Morango é logo após o pôr do sol, quando ela começa a despontar no horizonte. Nesse instante, devido à refração da luz na atmosfera terrestre, a lua costuma apresentar uma coloração mais amarelada ou levemente avermelhada, além de parecer opticamente maior.

Para onde olhar

Direção: olhe para o Leste (o lado oposto onde o sol se põe).

olhe para o Leste (o lado oposto onde o sol se põe). Conforme a noite avança, a lua subirá progressivamente no céu, tornando-se mais brilhante e assumindo sua tonalidade prateada tradicional.

Condições ideais de visibilidade

Poluição luminosa: locais mais afastados dos grandes centros urbanos, como praias, campos ou áreas altas, oferecem uma visão mais nítida e contrastada.

locais mais afastados dos grandes centros urbanos, como praias, campos ou áreas altas, oferecem uma visão mais nítida e contrastada. Previsão do tempo: a visibilidade depende diretamente de um céu limpo. Caso haja muitas nuvens ou chuva, a observação a olho nu pode ficar comprometida.

Brasil X Japão: Seleção Brasileira busca vaga nas oitavas de final

O confronto de segunda-feira, que terá início às 14h, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 utilizando uma combinação rara de uniforme: camisa amarela, calção branco e meias brancas.