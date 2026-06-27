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Solteira, Damares Alves anuncia que está à procura de um marido

Senadora se definiu como uma "idosa linda" e "maravilhosa".

Anderson Ramos
Por
Damares é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).
Damares é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). - Foto: Andressa Anholete / Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou que está solteira e afirmou que está "procurando marido". A declaração foi feita na quinta-feira, 25, durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, enquanto defendia a participação das pessoas idosas no debate sobre mudanças no Estatuto da Pessoa Idosa.

Ao destacar que os idosos devem ser protagonistas da discussão, a parlamentar lembrou que também faz parte desse grupo, e se definiu como uma "idosa linda" e "maravilhosa". Ela declarou ser paciente oncológica e, em seguida, brincou sobre sua vida pessoal.

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Eu sou uma idosa linda, maravilhosa. E hoje, sou uma idosa paciente oncológica. Vou dizer mais uma coisa pra vocês. Pronto, minha assessoria falou que não era pra eu falar, mas eu vou falar. Sou uma idosa sem marido procurando marido

Damares Alves, senadora

Debate

A audiência pública da CDH discutiu os impactos de possíveis mudanças no Estatuto da Pessoa Idosa para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

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O debate foi convocado para subsidiar a análise do projeto de lei 411/2024, que propõe alterações na legislação voltada à proteção da população idosa.

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Tags

audiência pública Damares Alves pessoa idosa

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