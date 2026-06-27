NA PISTA
Solteira, Damares Alves anuncia que está à procura de um marido
Senadora se definiu como uma "idosa linda" e "maravilhosa".
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou que está solteira e afirmou que está "procurando marido". A declaração foi feita na quinta-feira, 25, durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, enquanto defendia a participação das pessoas idosas no debate sobre mudanças no Estatuto da Pessoa Idosa.
Ao destacar que os idosos devem ser protagonistas da discussão, a parlamentar lembrou que também faz parte desse grupo, e se definiu como uma "idosa linda" e "maravilhosa". Ela declarou ser paciente oncológica e, em seguida, brincou sobre sua vida pessoal.
Eu sou uma idosa linda, maravilhosa. E hoje, sou uma idosa paciente oncológica. Vou dizer mais uma coisa pra vocês. Pronto, minha assessoria falou que não era pra eu falar, mas eu vou falar. Sou uma idosa sem marido procurando maridoDamares Alves, senadora
Debate
A audiência pública da CDH discutiu os impactos de possíveis mudanças no Estatuto da Pessoa Idosa para as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
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O debate foi convocado para subsidiar a análise do projeto de lei 411/2024, que propõe alterações na legislação voltada à proteção da população idosa.
Damares Alves se declara "idosa paciente oncológica" e brinca que está solteira procurando marido— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) June 26, 2026
Damares Alves se descreveu como uma idosa, contou que enfrenta tratamento oncológico e brincou que está sem marido e à procura de um, mesmo após avisar que a assessoria pediu para… pic.twitter.com/baNfQZICla