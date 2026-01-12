NOVIDADE
Brasil pode ter nova companhia aérea regional e desbancar Latam e Gol
Estratégia inclui também a função de alimentar rotas de maior demanda
Por Leilane Teixeira
O mercado aéreo brasileiro pode ganhar, nos próximos anos, uma nova operadora voltada ao transporte de passageiros. A POP Linhas Aéreas surge como a marca escolhida para identificar a futura atuação da Total Linhas Aéreas nesse segmento, empresa tradicionalmente reconhecida pelo transporte de cargas no país.
A existência do projeto foi confirmada por representantes da própria Total, que chegaram a divulgar materiais visuais ligados à identidade da nova marca. As peças indicam que a iniciativa já está em fase de desenvolvimento, ainda que em estágio inicial.
Foco em aviação regional
Segundo executivos da companhia, a proposta da POP Linhas Aéreas é atuar prioritariamente na aviação regional, ampliando a conectividade entre cidades brasileiras que hoje enfrentam escassez ou ausência de voos regulares.
A estratégia inclui também a função de alimentar rotas de maior demanda, conectando municípios menores aos principais hubs operados pelas grandes companhias aéreas que atuam no país.
Modelo ATR
Nos estudos preliminares, a frota deverá ser composta por aeronaves do modelo ATR, amplamente utilizadas na aviação regional. Esses aviões são conhecidos pela capacidade de operar em pistas curtas e por apresentarem custos operacionais mais baixos, características consideradas ideais para mercados com menor fluxo de passageiros e infraestrutura aeroportuária limitada.
Apesar do avanço conceitual e da definição das linhas gerais do projeto, a Total ainda não divulgou uma data oficial para o início das operações comerciais da POP Linhas Aéreas. De acordo com a empresa, o plano segue em fase de análise e estruturação, sem cronograma público definido até o momento.
