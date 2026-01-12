Rede de cinema confirma entradas de graça após vitória de Wagner Moura

Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho durante as gravações de O Agente Secreto - Foto: Laura Castor

Em comemoração às conquistas do filme "O Agente Secreto" na cerimônia do Globo de Ouro de 2026, realizada no domingo, 11, a rede Cinesystem vai dar entradas grátis em sessões de cinema para pessoas que se chamem “Wagner” ou “Kleber”. A iniciativa começou a valer já nesta segunda-feira, 12, e vai até sexta-feira, 16.

A empresa afirmou que serão aceitos todos os tipos de variação de grafia dos nomes, de forma que a promoção é válida também para pessoas chamadas Vágner ou Cléber, por exemplo.

Para o cliente conseguir as entradas, basta apresentar na bilheteria um documento para comprovar que pode receber o benefício. No entanto, uma pessoa só pode aproveitar a cortesia uma vez por dia, em sessões exibidas no mesmo dia de retirada das entradas.

A rede Cinesystem está presente em 10 estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão e Pará.

Relembre a premiação

O ator baiano Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro de 2026 pela atuação no filme O Agente Secreto. Dirigido pelo diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem também foi premiado como o melhor filme de língua não inglesa.

É a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence a categoria, além de ser a primeira vez que o Brasil leva duas estatuetas numa mesma cerimônia.