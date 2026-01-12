Rubro-negro declarado, Wagner Moura é homenageado pelo Vitória

Wagner Moura, ator rubro-negro - Foto: Reprodução | Instagram

Ilustre torcedor rubro-negro, Wagner Moura recebeu uma homenagem do Vitória nas redes sociais. O baiano se sagrou vencedor do Globo de Ouro 2026 na categoria 'Melhor Ator em Filme de Drama' por sua atuação em 'O Agente Secreto'.

Através de postagem nas redes sociais nesta segunda-feira, 12, o Leão enalteceu a conquista do ator de 49 anos. Moura é torcedor declarado do Vitória e já fez menções públicas ao clube, além de já ter sido visto em jogos no Barradão.

"Baiano, RUBRO-NEGRO e agora vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura leva o prêmio de Melhor Ator em filme de Drama com “O Agente Secreto”!", publicou o Vitória nas redes sociais.

Natural de Salvador, Wagner Moura fez história ao superar nomes de peso na cerimônia, como Joel Edgerton, Dwayne Johnson e Michael B. Jordan. O longa brasileiro também levou o prêmio de 'Melhor Filme de Língua Não-Inglesa'.