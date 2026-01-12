O Agente Secreto recebeu mais de R$ 7 milhões do governo Lula

Presidente Lula e primeir-dama ao lado do diretor e elenco de O Agente Secreto - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Vencedor nas categorias 'Melhor Filme em Língua Estrangeira' e 'Melhor Ator de Drama', o filme brasileiro 'O Agente Secreto' teve um orçamento de R$ 27.165.775 para ser produzido. Desse valor, R$ 7,5 milhões vieram do governo federal.

O recurso é oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que faz parte da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os valores deste fundo são arrecadados por meio das próprias obras do mercado audiovisual.

E a Lei Rouanet?

Ao contrário dos demais produtos culturais, filmes não estão habilitados para captação de valores via Lei Rouanet, sempre lembrada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atribuída aos governos petistas, embora tenha sido criada durante a gestão de Fernando Collor de Mello.

A Lei Rouanet funciona como um instrumento de renúncia fiscal, sem aplicação direta de dinheiro público.

Como foram distribuídos os R$ 27 milhões de O Agente Secreto?

Além dos R$ 7,5 milhões junto ao Fundo do Audivisual, a produção do premiado filme brasileiro conseguiu arrecadar da seguinte forma:

França, Alemanha e Holanda: R$ 14 milhões (investimento internacional);

R$ 14 milhões (investimento internacional); Fundo Setorial do Audiovisual (Ancine) : R$ 7,5 milhões;

: R$ 7,5 milhões; I niciativa Privada Nacional: R$ 5,5 milhões.

Saiba onde assistir O Agente Secreto

O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional, agora com destaque no Globo de Ouro.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o thriller político é ambientado no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife em busca de uma nova vida, tentando escapar de um passado violento e misterioso.

O Agente Secreto foi reconhecido internacionalmente | Foto: Divulgação

Onde assistir O Agente Secreto?

Streaming

O Agente Secreto ainda não está disponível no streaming. A expectativa é que o filme chegue ao Globoplay, seguindo um caminho semelhante ao de produções nacionais como Ainda Estou Aqui e Bacurau, que contaram com apoio do Grupo Globo e passaram a integrar o catálogo do serviço como títulos “originais” após o circuito comercial.

A previsão é que o longa entre no Globoplay entre abril e maio de 2026, após o Oscar 2026. Até lá, o filme deve seguir em cartaz nos cinemas. Em um segundo momento, também poderá chegar a outras plataformas, como a Netflix, que adquiriu Ainda Estou Aqui em mercados internacionais, especialmente nos Estados Unidos.

Cinemas de Salvador

O longa permanece em cartaz na capital baiana, com sessões que variam de acordo com o cinema:

Cine Glauber Rocha

UCI Orient Shopping da Bahia

UCI Orient Shopping Paralela

Saladearte Cinema da UFBA

Saladearte Cine Daten Paseo – Shopping Paseo

Cinemark - Shopping Salvador

Principais prêmios conquistados

Globo de Ouro

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura)

Critics Choice Awards

Melhor Filme Internacional

Festival de Cannes

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

O filme também ganhou outros 21 prêmios mundo afora.