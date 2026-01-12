ORÇAMENTO
O Agente Secreto recebeu mais de R$ 7 milhões do governo Lula
Filme brasileiro venceu duas categorias no Globo de Ouro
Por Cássio Moreira
Vencedor nas categorias 'Melhor Filme em Língua Estrangeira' e 'Melhor Ator de Drama', o filme brasileiro 'O Agente Secreto' teve um orçamento de R$ 27.165.775 para ser produzido. Desse valor, R$ 7,5 milhões vieram do governo federal.
O recurso é oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que faz parte da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os valores deste fundo são arrecadados por meio das próprias obras do mercado audiovisual.
E a Lei Rouanet?
Ao contrário dos demais produtos culturais, filmes não estão habilitados para captação de valores via Lei Rouanet, sempre lembrada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atribuída aos governos petistas, embora tenha sido criada durante a gestão de Fernando Collor de Mello.
A Lei Rouanet funciona como um instrumento de renúncia fiscal, sem aplicação direta de dinheiro público.
Como foram distribuídos os R$ 27 milhões de O Agente Secreto?
Além dos R$ 7,5 milhões junto ao Fundo do Audivisual, a produção do premiado filme brasileiro conseguiu arrecadar da seguinte forma:
- França, Alemanha e Holanda: R$ 14 milhões (investimento internacional);
- Fundo Setorial do Audiovisual (Ancine): R$ 7,5 milhões;
- Iniciativa Privada Nacional: R$ 5,5 milhões.
Saiba onde assistir O Agente Secreto
O Agente Secreto segue ampliando sua trajetória de reconhecimento internacional, agora com destaque no Globo de Ouro.
Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o thriller político é ambientado no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife em busca de uma nova vida, tentando escapar de um passado violento e misterioso.
Onde assistir O Agente Secreto?
Streaming
O Agente Secreto ainda não está disponível no streaming. A expectativa é que o filme chegue ao Globoplay, seguindo um caminho semelhante ao de produções nacionais como Ainda Estou Aqui e Bacurau, que contaram com apoio do Grupo Globo e passaram a integrar o catálogo do serviço como títulos “originais” após o circuito comercial.
A previsão é que o longa entre no Globoplay entre abril e maio de 2026, após o Oscar 2026. Até lá, o filme deve seguir em cartaz nos cinemas. Em um segundo momento, também poderá chegar a outras plataformas, como a Netflix, que adquiriu Ainda Estou Aqui em mercados internacionais, especialmente nos Estados Unidos.
Cinemas de Salvador
O longa permanece em cartaz na capital baiana, com sessões que variam de acordo com o cinema:
- Cine Glauber Rocha
- UCI Orient Shopping da Bahia
- UCI Orient Shopping Paralela
- Saladearte Cinema da UFBA
- Saladearte Cine Daten Paseo – Shopping Paseo
- Cinemark - Shopping Salvador
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE.
Principais prêmios conquistados
Globo de Ouro
- Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura)
Critics Choice Awards
Melhor Filme Internacional
Festival de Cannes
- Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
- Melhor Ator (Wagner Moura)
O filme também ganhou outros 21 prêmios mundo afora.
