Vitória apresenta Mateus Silva e Caíque como reforços para 2026

Caíque Gonçalves e Matheus Silva apresentados - Foto: João Grassi | Ag. A Tarde

Novos reforços do Vitória para a temporada de 2026, o lateral-direito Mateus Silva e o volante Caíque Gonçalves foram apresentados oficialmente na tarde desta segunda-feira, 12, durante ação da Semana do Sócio do clube, no Shopping Paralela, em Salvador.

Matheus Silva atuou pela Série B no Cuiabá. Ao longo da temporada de 2025, foram 42 jogos, com cinco gols e seis assistências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já o volante Caíque Gonçalves veio da equipe do Juventude, onde, ao longo de 2025, acumulou 28 partidas jogadas, com uma assistência distribuída.

"Estou feliz e motivado de vestir a camisa do Vitória, um clube gigantesco com torcida gigantesca. Então, fico muito feliz e ansioso para poder corresponder, poder responder bem dentro de campo e dar felicidade a todos os torcedores", iniciou Caíque.

"Vitória é um clube gigantesco, um clube que é grande demais no Nordeste. Só de estar vestindo essa camisa pra mim é uma honra, já é um peso. Eu busco representar da melhor forma possível e corresponder à expectativa criada", enalteceu Mateus.



Características e esquema tático

Durante a entrevista, os atletas foram questionados sobre alguns pontos em relação à chegada do Vitória e o esquema proposto pelo técnico Jair Ventura.

Mateus Silva afirmou que tem costume de jogar em um esquema de três zagueiros, onde tem mais liberdade para jogar ofensivamente dentro de campo.

"Estou acostumado em jogar com três zagueiros, me sinto mais à vontade jogando com minha característica de chegar um pouco mais à frente, um pouco mais avançado, creio que vai ajudar muito meu futebol", avaliou Mateus.

Caíque Gonçalves afirmou que se sente confortável para jogar em equipes que atuem tanto com linha de quatro, como com cinco defensores.

"Me sinto confortável, não vejo problema algum. Eu quero é poder ajudar o Vitória dentro de campo, da melhor forma possível, seja jogando na primeira ou segunda linha, estou aí para ajudar e conquistar os objetivos da temporada", pontuou Caíque.

Reforços do Vitória acompanhados pelo diretor Sérgio Papellin | Foto: João Grassi | Ag. A Tarde

Caíque, que já foi treinado por Jair Ventura na equipe do Juventude, falou sobre a sua boa relação com o técnico e como foi o desenrolar da negociação.

"Me deu muita confiança, sempre apostou em mim e no meu futebol, quando ele me ligou eu não pensei duas vezes. Chegar em um time com a camisa gigante que nem é a do Vitória e com o aval dele".

Embora nunca tenha trabalhado com Ventura, Mateus projeta uma boa adaptação ao estilo do treinador rubro-negro, que utiliza um esquema tático em que o atleta afirmou se sentir potencializado.

"É se adaptar ao estilo de jogo do Jair Ventura, escutar o que ele está passando ali, as informações, e poder corresponder à informação que vem sendo passada", projetou o defensor.



Preparação física e expectativa

Os reforços falaram sobre a condição física e como estão os preparativos para a temporada de 2026.

"Preparado 100% fisicamente ainda não estamos. Temos comissão e profissionais muito competentes dentro do clube, e quando formos solicitados, vamos dar a resposta dentro do campo", comentou Caíque.

Contratado com status de titular após a saída de Raúl Cáceres, Matheus Silva diz que a expectativa para retomar a melhor forma física e estrear pelo Vitória é grande.

"Estamos ansiosos para estrear e vestir a camisa do Vitória, mas a gente vem trabalhando no dia a dia para alcançar a forma física o mais rápido possível", finalizou.