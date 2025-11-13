Brasil tem alerta de tempestades para nove estados, diz Inmet

Na Bahia há previsão de chuvas - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Brasil terá tempestade em ao menos nove estados do Brasil até sexta-feira, 14, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, outros 10 estados devem registrar chuvas intensas no mesmo período.

A previsão para a região Nordeste é zero chuvas para esta semana, menos no sul e leste da Bahia, principalmente no Recôncavo Baiano, onde deve ocorrer sob a forma de chuva recorrente durante os dias 10 a 13, com acumulados de até 50 mm/dia na faixa central que inclui o Recôncavo e a Região Metropolitana de Salvador.

Os maiores acumulados devem ficar entre 200 e 300 mm esperados para o leste metropolitano da Bahia. Além disso, foram esperados baixos índices de umidade relativa do ar ao longo de toda a semana na parte norte e oeste da região, principalmente na região de encontro do Piauí, Ceará e Pernambuco onde os valores ficam abaixo de 20%, pontualmente podendo ficar abaixo de 15%.

No Centro-Oeste, espera-se chuvas volumosas no fim da semana corrente no estado do Mato Grosso do Sul, e chuvas bem distribuídas territorialmente e ao longo da semana no Mato Grosso, com alguns pontos de chuva mais expressiva, enquanto em Goiás a chuva deve ocorrer sob a forma de pancadas isoladas no norte do estado.

No MS espera-se volumes de chuva entre 100 e 200 mm, que deve ocorrer durante esta quinta e sexta-feira (dias 13 e 14), e no Distrito Federal podem ocorrer chuvas em forma de pancadas em momentos da semana, mas de maneira localizada e rápida, sem grandes contribuições com os acumulados, que ficam em torno de 20 a 30 mm.

Destaca-se, também, a previsão de umidade relativa acima ou em torno de 50% durante a semana, declinando para entre 30-40% na quinta e sexta-feira em Goiás e DF, em função da ausência de chuvas e elevação da temperatura.

Para a Região Sudeste, a previsão indicava chuva em São Paulo, e no noroeste de Minas Gerais na semana. Só houve previsão de chuva na sexta-feira em São Paulo. São esperados menores índices de umidade relativa do ar, com valores entre 30-40%, no estado de Minas Gerais a partir de quinta-feira (13/11), ficando em torno de 50% nas demais áreas do Sudeste.

No Sul, há previsão de chuva a partir de hoje, 13, com a configuração de um novo sistema transiente a partir do interior da América do Sul, favorecendo maiores acumulados na porção oeste dos estados do Paraná e Santa Catarina, com acumulados que podem superar os 100 mm.