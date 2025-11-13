Menu
HOME > BRASIL
PREVISÃO DO TEMPO

Brasil tem alerta de tempestades para nove estados, diz Inmet

Além disso, outros 10 estados devem registrar chuvas intensas no mesmo período

Carla Melo

Por Carla Melo

13/11/2025 - 12:42 h
Na Bahia há previsão de chuvas
Na Bahia há previsão de chuvas

O Brasil terá tempestade em ao menos nove estados do Brasil até sexta-feira, 14, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, outros 10 estados devem registrar chuvas intensas no mesmo período.

A previsão para a região Nordeste é zero chuvas para esta semana, menos no sul e leste da Bahia, principalmente no Recôncavo Baiano, onde deve ocorrer sob a forma de chuva recorrente durante os dias 10 a 13, com acumulados de até 50 mm/dia na faixa central que inclui o Recôncavo e a Região Metropolitana de Salvador.

Os maiores acumulados devem ficar entre 200 e 300 mm esperados para o leste metropolitano da Bahia. Além disso, foram esperados baixos índices de umidade relativa do ar ao longo de toda a semana na parte norte e oeste da região, principalmente na região de encontro do Piauí, Ceará e Pernambuco onde os valores ficam abaixo de 20%, pontualmente podendo ficar abaixo de 15%.

No Centro-Oeste, espera-se chuvas volumosas no fim da semana corrente no estado do Mato Grosso do Sul, e chuvas bem distribuídas territorialmente e ao longo da semana no Mato Grosso, com alguns pontos de chuva mais expressiva, enquanto em Goiás a chuva deve ocorrer sob a forma de pancadas isoladas no norte do estado.

No MS espera-se volumes de chuva entre 100 e 200 mm, que deve ocorrer durante esta quinta e sexta-feira (dias 13 e 14), e no Distrito Federal podem ocorrer chuvas em forma de pancadas em momentos da semana, mas de maneira localizada e rápida, sem grandes contribuições com os acumulados, que ficam em torno de 20 a 30 mm.

Governo articula retorno de ministros para liberar emendas ao orçamento de 2026
Trem-bala no Brasil: obra ligará dois estados em impacto de R$ 168 bilhões
Racismo ambiental ou desigualdade social? O debate que domina a COP30

Destaca-se, também, a previsão de umidade relativa acima ou em torno de 50% durante a semana, declinando para entre 30-40% na quinta e sexta-feira em Goiás e DF, em função da ausência de chuvas e elevação da temperatura.

Para a Região Sudeste, a previsão indicava chuva em São Paulo, e no noroeste de Minas Gerais na semana. Só houve previsão de chuva na sexta-feira em São Paulo. São esperados menores índices de umidade relativa do ar, com valores entre 30-40%, no estado de Minas Gerais a partir de quinta-feira (13/11), ficando em torno de 50% nas demais áreas do Sudeste.

No Sul, há previsão de chuva a partir de hoje, 13, com a configuração de um novo sistema transiente a partir do interior da América do Sul, favorecendo maiores acumulados na porção oeste dos estados do Paraná e Santa Catarina, com acumulados que podem superar os 100 mm.

