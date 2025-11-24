Menu
PERIGO!

Brasil tem dois dos 10 rios mais perigosos do mundo

Os rios apresentam perigosa para a população que os frequentam

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/11/2025 - 18:23 h
Os rios entraram para a lista dos mais perigosos
-

Engana-se quem pensa que os rios são apenas fonte de beleza e abrigo para espécies de água doce. Alguns deles possuem características que apresentam perigo para a população que costuma realizar a travessia ou morar ao redor deles.

Fatores como correntezas imprevisíveis, enchentes repentinas e fenômenos naturais são os principais alertas para a comunidade ribeirinha, fazendo com que o mundo inteiro fique atento aos seus perigos.

Dentre os 10 rios mais perigosos do mundo, o Brasil ocupa duas posições importantes. Segundo informações contidas em uma lista divulgada por pesquisadores, o país conquistou o oitavo e o terceiro lugar no ranking mundial, com os rios Paraná e Amazonas, respectivamente.

Confira a lista:

  1. Rio Congo (República Democrática do Congo e República do Congo)
  2. Rio Mississipi (Estados Unidos)
  3. Rio Amazonas (Brasil, Peru, Colômbia e outros)
  4. Rio Brahmaputra (China, Índia e Bangladesh)
  5. Rio Mekong (China, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã)
  6. Rio Zambeze (Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e Angola)
  7. Rio Orinoco (Venezuela e Colômbia)
  8. Rio Paraná (Brasil, Paraguai e Argentina)
  9. Rio Lena (Rússia)
  10. Rio Tibre (Itália)

