PERIGO!
Brasil tem dois dos 10 rios mais perigosos do mundo
Os rios apresentam perigosa para a população que os frequentam
Por Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que os rios são apenas fonte de beleza e abrigo para espécies de água doce. Alguns deles possuem características que apresentam perigo para a população que costuma realizar a travessia ou morar ao redor deles.
Fatores como correntezas imprevisíveis, enchentes repentinas e fenômenos naturais são os principais alertas para a comunidade ribeirinha, fazendo com que o mundo inteiro fique atento aos seus perigos.
Dentre os 10 rios mais perigosos do mundo, o Brasil ocupa duas posições importantes. Segundo informações contidas em uma lista divulgada por pesquisadores, o país conquistou o oitavo e o terceiro lugar no ranking mundial, com os rios Paraná e Amazonas, respectivamente.
Confira a lista:
- Rio Congo (República Democrática do Congo e República do Congo)
- Rio Mississipi (Estados Unidos)
- Rio Amazonas (Brasil, Peru, Colômbia e outros)
- Rio Brahmaputra (China, Índia e Bangladesh)
- Rio Mekong (China, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã)
- Rio Zambeze (Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e Angola)
- Rio Orinoco (Venezuela e Colômbia)
- Rio Paraná (Brasil, Paraguai e Argentina)
- Rio Lena (Rússia)
- Rio Tibre (Itália)
