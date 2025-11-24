Brasil tem dois dos 10 rios mais perigosos do mundo

Os rios entraram para a lista dos mais perigosos - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que os rios são apenas fonte de beleza e abrigo para espécies de água doce. Alguns deles possuem características que apresentam perigo para a população que costuma realizar a travessia ou morar ao redor deles.

Fatores como correntezas imprevisíveis, enchentes repentinas e fenômenos naturais são os principais alertas para a comunidade ribeirinha, fazendo com que o mundo inteiro fique atento aos seus perigos.

Dentre os 10 rios mais perigosos do mundo, o Brasil ocupa duas posições importantes. Segundo informações contidas em uma lista divulgada por pesquisadores, o país conquistou o oitavo e o terceiro lugar no ranking mundial, com os rios Paraná e Amazonas, respectivamente.

Confira a lista: