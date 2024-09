Brasil tem mais de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio

Número representa um aumento de mais de 25% em comparação aos casos registrados em 2014 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 2023, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 11.502 internações relacionadas a lesões autoprovocadas, com uma média diária de 31 casos. Esse número representa um aumento de mais de 25% em comparação aos 9.173 casos registrados em 2014. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede) nesta quarta-feira, 11.

A Abramede destaca que os médicos de emergência frequentemente são os primeiros a atender esses pacientes e enfatiza a necessidade de capacitação adequada para lidar com casos de tentativa de suicídio e autolesões. As estatísticas podem ser ainda maiores devido a possíveis subnotificações e limitações no acesso ao atendimento.

A análise regional revela variações significativas: Alagoas teve um aumento percentual alarmante de 89% de 2022 para 2023, enquanto estados como São Paulo e Minas Gerais apresentaram aumentos percentuais menores. Em contraste, Amapá, Tocantins e Acre registraram quedas significativas.

O perfil dos pacientes mostra um aumento no número de internações entre mulheres, que subiu de 3.390 em 2014 para 5.854 em 2023. O grupo etário mais afetado foi o de 20 a 29 anos, seguido por 15 a 19 anos. As internações entre pessoas com 60 anos ou mais e crianças e adolescentes também mostraram aumentos notáveis.