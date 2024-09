Brasil ultrapassa 6 milhões de casos prováveis de dengue em 2024

Quase metade dos municípios do estado estão em epidemia - Foto: Divulgação / Governo Federal

Entre janeiro e agosto de 2024, o Brasil registrou 6.500.835 casos prováveis de dengue, conforme dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. O país contabilizou 5.244 mortes confirmadas e 1.985 mortes em investigação relacionadas à doença. Atualmente, o coeficiente de incidência da dengue é de 3.201,4 casos por 100 mil habitantes.

Os dados indicam que 55% dos casos foram diagnosticados em mulheres e 45% em homens. As faixas etárias mais afetadas são de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Por outro lado, as menores taxas de infecção foram observadas em crianças com menos de 1 ano, idosos com 80 anos ou mais e crianças de 1 a 4 anos.

São Paulo lidera a lista dos estados com maior número de casos graves ou com sinais de alarme, totalizando 24.825 registros. Minas Gerais vem em segundo lugar com 15.101 casos, seguido pelo Paraná com 13.535 e o Distrito Federal com 10.212. Os estados com menos casos graves ou com sinais de alarme são Roraima (3), Acre (11), Rondônia (33) e Sergipe (62).