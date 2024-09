Ações da Azul (AZUL4) recuam 18% com alerta sobre dívidas

- Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

Os papéis da Azul (AZUL4) sofreram as maiores quedas do Ibovespa (IBOV), batendo 18% durante as negociações desta segunda-feira, 2.

Os papéis da companhia aérea fecharam a sessão com baixa de 18,18%, a R$ 4,41. A AZUL4 enfrenta cenário de quedas de ações pelo sexto dia seguido.



No último dia 29, os papéis da companhia derreteram após notícia publicada pela Bloomberg de que a empresa estaria avaliando questões como a oferta de ações e um pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos, diante de obrigações de dívida com vencimento próximo.

A empresa afirmou, no mesmo dia, que ocorreu uma "má interpretação" das informações.