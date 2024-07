Brasileira com 'pior dor do mundo' recebe tratamento gratuito

Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, abriu cadastro gratuito para tratamento de dores - Foto: Arquivo Pessoal

A estudante Carolina Arruda, que possui a 'pior dor do mundo', abriu margem para um cuidado especial a 50 pacientes. Isso porque a Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, abriu cadastro gratuito para tratamento de dores persistentes oriundas da doença.

Com 27 anos, a brasileira tem neuralgia do trigêmeo. O caso levou a instituição a inaugurar as inscrições, por meio do e-mail: [email protected]. Cada ocorrência será avaliada pela administração da Santa Casa.

Dessa maneira, é necessário ter comprovação da condição por laudo médico, exibir que não possui condições econômicas para financiar o tratamento de forma particular e um documento que prove os custos para sustentar o paciente.

Vale lembrar que a mineira deseja fazer eutanásia, que se configura como suicídio assistido, pelas dores intensas e constantes que sente diariamente. No entanto, ela escolheu agora participar de tratamentos experimentais como uma de suas últimas tentativas para aliviar os sintomas.