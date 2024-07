Estudante mineira arrecada mais de R$ 80 mil para fazer eutanásia

Ela convive com a doença há 11 anos e já passou por diversos tratamentos - Foto: Reprodução | Instagram | @caarrudar

Uma estudante de medicina veterinária, a mineira Carolina Arruda Leite, de 27 anos, organizou uma vaquinha com o objetivo de arrecadar recursos para realizar a eutanásia no instituição Dignitas na Suíça, onde o procedimento é legalizado. Ele é portadora de uma doença chamada de neuralgia do trigêmeo, conhecida por provocar o que seria “a pior dor do mundo”.

Criada na segunda-feira, 1º, a vaquinha já tem R$ 83 mil doados por 1.946 apoiadores. Quando tem crise, Leite sente dores tão intensas que chega a vomitar. Ela convive com a doença há 11 anos e já passou por diversos tratamentos, incluindo quatro cirurgias e diferentes tipos de medicação.

“A dor é tão intensa que torna impossível realizar tarefas diárias simples, manter relacionamentos ou mesmo encontrar prazer em atividades que antes eram parte da minha rotina. Cada dia é uma batalha constante e exaustiva. A esperança de uma vida sem dor tem se tornado cada vez mais distante, e a qualidade de vida, praticamente inexistente”, detalhou Carolina em seu pedido de arrecadação de dinheiro. A dor é semelhante a um choque elétrico ou a fortes pontadas.

ONDE BUSCAR AJUDA

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.

NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)

Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

A condição geralmente é causada por um bloqueio de uma artéria intracraniana, principalmente na saída do nervo no tronco cerebral. Existem tumores e cirurgias que podem levar a compressões semelhantes.