Cadela morre durante transporte e família recebe corpo em isopor

- Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) investiga a morte da cadela Gaia, de 5 anos. O animal morreu durante o transporte por via terrestre do estado do Maranhão para São Paulo, no dia 28 de junho. Os tutores do animal acusam empresa responsável pelo transporte de negligência.

A família estava de mudança para a capital paulista e a viagem fazia parte de uma dessas etapas. A tutora do animal, Jackeline Jovita, optou pela escolha da empresa especializada em transporte de pets por via terrestre, a MooviPet, para evitar que a mesma tragédia que aconteceu com o cão Joca, se repetisse.

Entenda

A Cadela Gaia havia embarcado no dia 26 de junho em uma van que fazia o transporte de animais. Antes de chegar a São Paulo, o veículo iria passar por mais 11 estados porque estava transportando outros 18 animais

Um dia após embarcar Gaia, em São Luís, tutores perceberam que havia algo errado. O rastreador mostrava que a van estava parada por várias horas. Família tentou contato com a empresa, mas não teve retorno. No mesmo dia, tutores foram informados que a cadela havia morrido. Por telefone, os responsáveis pela empresa de transporte de animais MooviPet não deram explicações do que teria acontecido.

O corpo de Gaia foi entregue à família dentro de uma caixa de isopor, enrolado num saco plástico. Tutores registraram boletim de ocorrência e aguardam laudo sobre a causa da morte do animal. "

Em comunicado, a MooviPet alega que tentou manter o corpo da cachorra resfriado para que autoridades pudessem investigar a causa da morte. Em seu site, a empresa diz que faz o transporte de pets com conforto e "sem tratá-los como mercadoria".

A Polícia Civil do Maranhão informou que o caso é investigado pela Delegacia de Meio Ambiente. Os tutores do animal e a empresa responsável pelo transporte foram convocados para prestar mais esclarecimentos e identificar as circunstâncias do fato.