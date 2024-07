Brasileira é presa após ser confundida com motorista bêbada

Mulher estava com bebê no colo quando foi abordada - Foto: Reprodução

A empresária brasileira Aline Fernandes Dutra, de 36 anos, foi presa no aeroporto de Londres após ser confundida com uma mulher que tinha o mesmo nome que o dela, e que havia dirigido bêbada na capital inglesa.

A mulher foi abordada quando estava no aeroporto em direção a Itália com o marido e o filho de colo. Em vídeo que circula nas redes, Aline afirmou que não estava bêbada, mesmo assim passou 30 horas presa.

“Isso é ridículo, o que eles estão fazendo aqui. Eles estão me prendendo e não sou eu. Eu não vou ser presa, eu não fiz nada de errado ", diz a empresária.

“Você já está presa” respondeu uma policial que realizava a abordagem. “Eu tenho dois bebês. Como eu vou beber e dirigir? Eu não faria isso de forma nenhuma”, continua Aline.

O equívoco estava relacionado a quantidade de letras no nome. Um se escreve com dois “l” e dois “n”, diferente do outro. A mulher passou por audiência de custódia, quando o erro foi detectado.