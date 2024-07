Presidente da Itália visita Salvador nesta sexta-feira

Sergio Mattarella tem circulado o Brasil e visitado comunidades de origem italiana - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, deve desembarcar em Salvador na próxima sexta-feira, 19, para uma visita à unidade da Comunidade Franciscana de Betânia, no bairro de São Cristóvão. Como chefe de Estado, a liderança italiana exerce a função de representante diplomático do país.

A visita de Mattarella a Salvador fecha o circuito do presidente da Itália em território brasileiro, que também comemora a marca de 150 anos da imigração italiana no Brasil. Procuradas pelo Portal A TARDE, as assessorias do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmaram que ainda não há agenda confirmada dos líderes políticos baianos com o chefe de Estado europeu.

Mattarella já se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília nesta segunda-feira, 15, quando assinou acordos com o governo brasileiro. Nesta terça, 16, foi a Porto Alegre, para verificar a herança italiana no Rio Grande do Sul e mandar uma mensagem de solidariedade ao povo gaúcho, que sofreu com enchentes há dois meses e recebeu 25 toneladas de ajuda humanitária oriunda da Itália.

Antes de vir a Salvador, Mattarella ainda passará por São Paulo, nesta quarta-feira, 17, quando se encontrará com 200 representantes da comunidade ítalo-paulista; e pelo Rio de Janeiro na quinta, 18, para discursar no Centro Brasileiro de Relações Internacionais.

Itália na Bahia



A Comunidade Franciscana de Betânia, fraternidade católica de origem italiana que receberá Mattarella, ergueu em São Cristóvão um templo de madeira que, ao mesmo tempo, funciona como um centro de formação de jovens. No local, eles instalaram uma creche, com capacidade para atender a até 120 crianças, de 4 meses a 5 anos de idade.

A estrutura do templo, desenhado por arquitetos italianos do escritório Mixtura, foi pensada de maneira sustentável, unindo técnicas de conforto térmico, geração de energia solar e armazenamento de água da chuva.