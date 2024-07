Prefeitura contrata empresa para mudanças no Acesso Norte

Passarela existente que dá acesso a Estação de Metrô na Rótula do Abacaxi acabou sendo alvo de interferências e precisará passar por alterações - Foto: Reprodução | Google Street View

Após diversas obras viárias implantadas na região da Rótula do Abacaxi para evitar gargalos do trânsito de Salvador, a passarela existente que dá acesso a Estação do Metrô do Acesso Norte acabou sendo alvo de interferências e precisará passar por uma readequação.

Com propósito de executar os serviços referentes a fundação do equipamento, a prefeitura da capital baiana oficializou a contratação da empresa 800D Engenharia e investirá R$ 1.995.941,73, conforme indicou documento do acordo que o Portal A TARDE teve acesso.

O texto detalhou que a instituição selecionada será responsável pelo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução dos serviços.



Leia mais

>> Prefeitura dá novo passo para início de obras na Avenida Contorno

A previsão dada pela gestão municipal é que a finalização da instalação da passarela seja concluída em quatro meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.



A Rótula do Abacaxi tem grande relevância como complexo viário e está localizado na confluência de importantes vias estruturantes de Salvador, sendo elas a Avenida Antônio Carlos Magalhães, a Avenida Mário Leal Ferreira, também conhecida como Bonocô, a Av. Heitor Dias, a Avenida Barros Reis e a Ladeira do Cabula.

No entanto, o tráfego é influenciado também por outras vias que se encontram em suas proximidades, entre elas a BR-324, a Via Expressa e o Acesso Norte, constituindo assim uma zona de ligação entre diversas regiões da área metropolitana.

Por conta disso, o trânsito da região acaba ficando sobrecarregado e um conjunto de intervenções viárias estão sendo e serão implantadas para redirecionar o tráfego.

Atualmente, os fluxos das regiões do Cabula, Pernambués e Bela Vista, que querem acessar as avenidas ACM e Bonocô através de retorno existente em frente à Estação de Transbordo, causam um entrecruzamento com o fluxo oriundo da Av. ACM com destino à Rótula do Abacaxi, sendo um dos principais problemas de retenção da região.

Com a implantação da Intervenção 1, os veículos poderão acessar diretamente as avenidas ACM e Bonocô através da nova via, sem passar pela Rótula do Abacaxi. Porém, a mudança terá interferência com a passarela que dá acesso ao Acesso Norte, cuja adequação será necessária devido ao seu traçado.



VEJA MAIS

>> Bióloga avalia se turista morreu por aranha com picada necrosante

>>Após agressão, Dudu e Rodrigo Andrade sofrem medida drástica no Leão