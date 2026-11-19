Uma história de coragem, ondas gigantes e superação que marcou o surfe brasileiro em 1988 vai chegar às telas. O documentário “Brazilian Nuts”, dirigido pelo cineasta baiano Tiago Abubakir, recupera os bastidores de uma competição histórica organizada por brasileiros em Pipeline, no Havaí, considerada uma das ondas mais perigosas e desejadas do mundo.

O primeiro teaser oficial do filme, com 30 segundos de duração, foi divulgado e antecipa uma prévia exclusiva no Na Borda Film Festival, em Santos (SP). A produção tem direção de Tiago Abubakir, conhecido pelo documentário “Belov: Uma Vida no Mar”, e produção do ex-juiz da World Surf League (WSL) Lapo Coutinho.

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O episódio retratado aconteceu durante o inverno de 1988, quando surfistas brasileiros conseguiram uma autorização inédita para realizar o Brazilian Nuts Invitational – Ten Feet Plus, campeonato em Pipeline. Na época, o North Shore de O'ahu era marcado pelo forte localismo havaiano e por disputas territoriais nas praias, tornando a iniciativa um marco para a presença brasileira no cenário internacional do esporte.





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Liderado pelo big rider baiano Lapo Coutinho, o evento reuniu atletas dispostos a enfrentar ondas gigantescas e barreiras culturais em um dos locais mais emblemáticos do surfe mundial. A competição representou um momento importante para uma geração que buscava reconhecimento fora do Brasil.

Documentário recupera imagens e histórias inéditas

Com entrevistas realizadas no Brasil e no Havaí, “Brazilian Nuts” reúne depoimentos de surfistas brasileiros, personagens históricos do North Shore e nomes importantes do surfe mundial.

A produção também apresenta imagens de arquivo e registros inéditos das décadas de 1970 e 1980, recuperados durante um trabalho de pesquisa que busca reconstruir os bastidores, os conflitos e a dimensão histórica da competição.

Idealizado por Lapo Coutinho e dirigido e escrito por Tiago Abubakir, o documentário pretende apresentar o episódio a novas gerações e preservar a memória de um dos capítulos mais marcantes do surfe nacional.



Prévia será exibida em Santos

O primeiro teaser apresenta Fast Eddie, conhecido como o temido xerife da ilha de O'ahu, e anuncia a exibição de um trecho exclusivo de aproximadamente três minutos no Na Borda Film Festival.

A prévia será apresentada em duas sessões: no dia 29 de novembro, no Cine Arte Posto 4, e em 11 de dezembro, no Cine Roxy, ambos em Santos (SP).

A estreia oficial do documentário “Brazilian Nuts” está prevista para 2027. A produção conta com patrocínio da Paraguaçu Engenharia e do Grupo André Guimarães, além de apoio de diferentes empresas e veículos de comunicação.