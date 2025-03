Briga em academia do Pará envolvia ex-casal

motivo da discussão teria Motivo teria sido a questão da guarda do filho do ex-casal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma briga ocorrida na última quinta-feira, 13, em Canaã dos Carajás, que viralizou nas redes sociais, onde dois homens e duas mulheres aparecem trocando socos no meio do estabelecimento, trata-se de um imbróglio de um ex-casal.

De acordo com o G1 Pará, que conversou com uma das mulheres que aparece na imagem, informou que a envolvida discutia com a atual do ex, quando a confusão começou.

A mulher, que não quis se identificar, disse ainda que era casada até 2021 com um dos homens que aparece nas imagens, e que no dia da confusão, estava com o atual na academia, quando encontrou o ex-marido acompanhado da nova companheira e começaram uma discussão. Quando começaram a briga, os companheiros se envolveram. O motivo da discussão teria sido a questão da guarda do filho do ex-casal.

Em nota, o estabelecimento informou que “preza por um ambiente de respeito, bem-estar e harmonia entre todos os alunos e que esse tipo de comportamento vai contra os valores que promovem”. A academia informou também que, após a confusão, rescindiu o contrato de todos os envolvidos.

O caso é apurado pela delegacia de Canaã dos Carajás. A Policia Civil informou que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.