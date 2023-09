Bruno de Luca presta depoimento sobre atropelamento de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca prestou depoimento por cerca de duas horas nesta quarta-feira, 6, na 16ª Delegacia do Rio de Janeiro, sobre o atropelamento do ator Kayky Brito no sábado, 2. Bruno era um dos amigos que estavam com Kayky em um quiosque.

Após deixar a delegacia, Bruno afirmou que o depoimento foi tranquilo, apesar de estar traumatizado. Ele considerou que o caso foi a pior coisa que já aconteceu em sua vida. "Estou traumatizado e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. O Kayky é o meu amigo e nós estávamos escrevendo uma peça, nos divertindo, fui pagar a conta e aconteceu tudo isso".

Ele agradeceu o carinho do público e contou que vai repassar as vibrações positivas ao ator e sua família. "Eu agradeço as mensagens que tenho recebido e vou passar para ele. Espero tomar conta da minha cabeça e seguir em frente".

Bruno falou ainda sobre o vídeo registrado pela câmera de segurança em que aparece com a mão na cabeça após o atropelamento. "Foi a única reação que eu tive naquele momento. Vocês viram. Não aguento mais ver o vídeo do acidente. Se vocês puderem parar de mostrar, eu agradeço muito".

Kayky Brito segue internado e teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Segundo a equipe médica, seu estado é considerado grave, mas os últimos exames mostraram que ele teve melhora considerada significativa.