BYD ganha novo contrato após assumir linha inacabada e entregar 14 trens

O Metrô de São Paulo estendeu o contrato com o consórcio BYD SkyRail São Paulo para a Linha 17-Ouro do monotrilho.

A assinatura do termo aditivo acontece poucos dias após o desembarque do 14º e último trem da frota, marcando a conclusão integral do fornecimento do material rodante. A informação é do site Metrô CTPM.

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Com o Aditivo nº 06, a validade do acordo, que venceria em 18 de setembro de 2026, foi postergada até 28 de abril de 2027, estendendo o ciclo de trabalho iniciado em 19 de fevereiro até o fim de setembro de 2027.

Entrega da frota pela BYD

A formalização do novo prazo ocorre paralelamente à transição de fase da obra. Com os 14 trens já posicionados no pátio e nas vias, as equipes técnicas concentram os esforços nos testes de integração dinâmica e verificação dos sistemas de controle.

Atualmente, a BYD realiza os ensaios no chamado esquema de carrossel, metodologia em que múltiplos trens circulam de forma simultânea e sincronizada pelos trilhos. A expectativa é que essa operação em escala ampla seja iniciada no começo de outubro.

Foto: Divulgação

Essa etapa é obrigatória antes da liberação do transporte de passageiros, pois permite checar na prática a comunicação entre os veículos, a resposta da infraestrutura da via e a confiabilidade do sistema automatizado de tráfego.

Linha 17-Ouro

Conhecida como a Linha Ouro da malha sobre trilhos da capital paulista, o monotrilho foi planejado para fazer a ligação direta do Aeroporto de Congonhas com as redes de metrô e trens metropolitanos de São Paulo.

Em desenvolvimento há anos e cercado por paralisações anteriores de obras civis, o ramal segue em ritmo de testes e ainda aguarda a definição oficial da data para o início da operação comercial com passageiros.