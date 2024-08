Cachorro fica 9 dias esperando pelo dono em unidade de saúde

O cachorro esperava pelo dono desde o dia 1° de agosto, quando o homem deu entrada na emergência na unidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de Viana

Há nove dias, um cachorro entrava no Pronto Atendimento Arlindo Villasch, em Vitória (ES), e latia como se dissesse para a equipe médica que aguardava pelo seu tutor que deu entrada no local. No entanto, o cão não sabia que o seu amigo havia morrido.



De acordo com a prefeitura, o cachorro esperava pelo dono desde o dia 1° de agosto, quando o homem deu entrada na emergência na unidade. O tutor foi transferido para um hospital, onde acabou falecendo.

Leia mais:

>> Voepass confirma mais uma morte em queda de avião e nº sobe para 62

>> 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador terá lançamento especial

>> Esquecida pela Prefeitura, SAJ tem pavimentação após ação do Estado

Durante os dias de espera, o cachorro, que foi carinhosamente apelidado de "Caramelo", recebeu atenção de funcionários da unidade, mas perdeu peso e ficou debilitado. Nenhum familiar do tutor procurou o animal para resgatá-lo.

Na tarde de sexta-feira, 9, uma equipe do programa de bem-estar animal de Viana compareceu à unidade e realizou o resgate do animal. Ele foi enviado a uma clínica, onde passará por cuidados veterinários e castração antes de ser disponibilizado para adoção.

Segundo a gestão, quem tiver interesse em adotar esse pequeno animal cheio de amor, pode entrar em contato com o programa de bem-estar animal de Viana, o "É o Bicho!" por meio do celular/whatsapp: (27) 99822-4116.