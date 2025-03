Cade aprova venda da Wilson Sons à MSC sem restrições

Wilson Sons - Foto: Wilson Sons

A empresa Wilsons Sons, maior operadora integrada de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, foi vendida para a Mediterranean Shipping Company (MSC), sem restrições. A venda foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A decisão se tornará definitiva após 15 dias da publicação do despacho no Diário Oficial da União (DOU), contanto que não haja avocação de terceiro ou pelo Tribunal Administrativo do Cade.

Em comunicado, a companhia destacou que mesmo após o trânsito em julgado da decisão do Cade, a conclusão da operação de alienação de controle permanece sujeita a outras condições precedentes.

No ano passado, a Ocean Wilsons, controladora da Wilson Sons, chegou a um acordo para vender sua participação de 56,8% na transportadora marítima brasileira por R$ 4,35 bilhões.